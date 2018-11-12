Прозрачные энергорынки в Украине обеспечит приток инвестиций – министр энергетики США

По его слова, реформа энергетического сектора должна основываться на верховенстве права.

Создание прозрачных и свободных энергетических рынков в Украине обеспечит приток инвестиций и станет источником роста, заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с депутатами Верховной Рады.

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"Внедрение политики прозрачности, свободных рынков обеспечит приток инвестиций и станет источником роста. Сейчас время действовать", - сказал Перри.

По его слова, реформа энергетического сектора должна основываться на верховенстве права.

"Это поможет искоренить коррупцию в экономической сфере и будет способствовать конкуренции и процветанию энергорынков", - отметил министр энергетики США.

Как сообщал УНИАН, в течение последних нескольких лет Украина проводит реформы в энергетике путем внедрения норм Третьего энергопакета, которые регламентируют организацию рынков энергоносителей, в частности газа и электроэнергии, на территориях стран - членов Энергетического сообщества. Внедрение этих норм создаст на энергорынках Украины конкуренцию, что должно привести к повышению эффективности производства и поставок энергоресурсов.