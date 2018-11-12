В США считают, что энергетический потенциал Украины позволяет ей стать "Техасом" в Европе

По словам министра энергетики США, многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере газодобычи.

Географическое расположение и наличие в Украине существенных запасов природных ресурсов позволяет ей стать "Техасом" в Европе, заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине.

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"Украина может стать Техасом для Европы", - сказал Перри, добавив, что новые технологии и либерализация газовой сферы Украины будут способствовать развитию потенциала в газодобыче.

Он отметил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в данной сфере.

Как сообщал УНИАН, по словам Рика Перри, создание прозрачных и свободных энергетических рынков в Украине обеспечит приток инвестиций и станет источником роста.

Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров.

Концепция развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года предусматривает увеличение добычи всех компаний до уровня 27,6 миллиарда кубометров газа в год в 2020 году, из них 20,1 миллиарда кубометров должна добывать госкомпания "Укргазвыдобування".