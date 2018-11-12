Киев и Вашингтон подтвердили намерения продолжать сотрудничество в сфере безопасности атомных объектов

Кроме того, Украина и США будут совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток-2».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри подписали декларацию относительно намерений продолжать сотрудничество в сфере безопасности атомных объектов в Украине.

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Как говорится в сообщении на сайте МИД, во время встречи министры обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины.

Так, было условлено и в дальнейшем совместными усилиями противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

По результатам переговоров с Перри была подписана совместная декларация относительно намерений продлить на следующие пять лет действие соглашения между правительством Украины и правительством США относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине.