В ЕБРР обеспокоены возможным прекращением транзита газа через Украину

Об этом говорится в январском отчете банка.

«До сих пор транзитный поток газа в Европу через Украину не был нарушен, но возможное прекращение поставок в течение зимнего сезона остается источником беспокойства», - говорится в отчете.

Кроме того, банк отмечает, что энергетическая безопасность Украины остается серьезной проблемой из-за нехватки угля и неопределенности долгосрочных перспектив в поставках российского газа за пределами "зимнего пакета", который был подписан Украиной и Россией при посредничестве Европейской комиссии в конце октября 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины осуществляется в нормальном режиме, а информация о его прекращении, распространенная в ряде СМИ, не соответствует действительности.

Также сообщалось, что ЕС готовит ответ «Газпрому» на его намерения перевести транзит из Украины в Турцию.

По состоянию на 17 января в Украину поступает 154 млн куб. м российского газа в сутки, а в точках выхода показатель составляет 140 млн куб. м в сутки.

Справка УНИАН. Украина в 2014 году на протяжении полугода не получала российский газ из-за неопределенности условий его поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов.

В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом Украина возобновила импорт российского газа с декабря 2014 года, осуществив предоплату.

Кроме того, до конца 2014 года Украина погасила 3,1 млрд долл. газового долга перед Россией.

В то же время, достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском летом прошлого года.