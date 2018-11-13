Открытие абонентской базы потребителей газа выведет из тени до 2 миллиардов кубов голубого топлива - Коболев

Коболев пояснил, что речь идет не о персональных данных украинцев, а лишь об их адресах и типах устройств потребления газа.

Открытие абонентской базы потребителей газа позволило бы вывести из тени от 1 до 2 млрд куб. м голубого топлива.

Об этом во время форума "Дирижеры изменений" сообщил председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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«Если эти данные будут публичными, мы с большим удивлением обнаружим, что немаленький объем газа от 1 до 2 млрд куб. м население на самом деле не потребляет, а направляется он на другие интересные проекты. По рыночной цене 1 млрд куб. м - это 350 млн долларов, 2 млрд куб. м - это 700 млн долларов. Вот цена вопроса", - сказал он.

При этом он добавил, что речь идет не о персональных данных украинцев, а лишь об их адресах и типах устройств потребления газа.