Украина договаривается с Польшей о новой цене на газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе польско-украинских консультаций в Киеве 19 января.

«Там есть коммерческий процесс согласования новой цены. В ближайшее время будет найдено коммерческое решение, которое удовлетворит все стороны», - сказал Коболев.

В то же время, глава «Нафтогаза» не назвал конечную дату завершения переговоров о возобновлении импорта газа с территории Польши.

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По словам Коболева, вопрос отсутствия поставок газа через польский маршрут не является на сегодняшний день критичным для Украины, так как суточные объемы импорта не превышают 3,7 млн кубометров, при потреблении 170-180 млн куб. м «голубого топлива» в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала текущего года через Польшу в Украину не было прокачано ни одного кубометра газа. С 15 апреля 2014 года, когда "Нафтогаз" возобновил импорт газа через польскую территорию по контракту с RWE Supply&Trading, до конца прошлого года Украина импортировала через эту страну около 900 млн кубометров газа или в среднем 3,5 млн кубометров в сутки.

Справка УНИАН. Польша является одной из трех стран Европейского союза, через которую Украина может прокачивать газ, но обладает самыми меньшими техническими возможностями по реверсу - максимум в сутки можно прокачать 4 млн кубометров, в то время, как через Словакию и Венгрию 31,5 и 17 млн кубометров, соответственно.