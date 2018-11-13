Переход на аукционы на рынке «зеленой» энергетики увеличит инвестиции в Украину - нардеп

Законопроект №8449 направлен на улучшение инвестклимата и приток инвестиций в объекты альтернативной энергетики.

В Украине необходимо срочно ввести законодательные изменения для запуска аукционов на строительство объектов "зеленой" энергетики. Для этого в парламенте подготовлен соответствующий системный законопроект №8449, который должны были обсудить на заседании Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Несмотря на отсутствие кворума на заседании, члены Комитета высказывают необходимость безотлагательных изменений в законодательство в сфере «зеленой» энергетики.

Об этом журналистам по заявил и.о. главы Комитета по ТЭК народный депутат Украины из фракции БПП Александр Домбровский.

«Когда принимался «зеленый тариф», стоимость одного мегаватта солнечной инсталляции примерно стоила до 4 млн. евро, сегодня это примерно 800 тыс. То есть цена технологии упала в 5 раз, а тариф мы с вами сокращали, по-моему, только один раз минус 30% в 2015 году. То есть тариф должен соответствовать уровню технологий, если технологии дешевеют, то тариф должен меняться. Для этого лучший инструмент - это аукцион, и мы сейчас над этим работаем. Это большой законопроект, который предусматривает расширение солнечной инсталляции для домохозяйств, малого и среднего бизнеса», - отметил он.

Как пояснил нардеп, переход к формуле «аукционов», это - цивилизованный путь, «который прошел Европейский союз, США, Япония, весь цивилизованный мир».

«В конкуренции определяется цена на электрическую электроэнергию», - подчеркнул депутат, добавив, что от введения аукционов в итоге выиграют как рядовые потребители, так и участники рынка с инвесторами.

Также депутат добавил, что введение аукционов позволит инвесторам планировать свою работу наперед. «Мы расширяем горизонт планирования через аукционы. Условно говоря на 20 лет инвестору дать право инвестировать, работать, модернизировать энергетическую систему Украины и получить от того соответствующие дивиденды».

Также, переход на аукционы прокомментировал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам ТЭК Юрий Чыжмарь.

«Затягивание рассмотрения законопроекта, вызывает лишь нестабильность на рынке, что ухудшает инвестиционный климат. Мы оцениваем, что с 2021 компании значительно ограничат инвестиции в отрасль возобновляемой энергетики через малый срок окупаемости проектов, поскольку действующий закон предусматривает льготный тариф только до 2030 года. Чтобы этого не допустить, мы должны предложить новую систему стимулирования, в частности тендерный механизм для крупных проектов мощностью: СЭС более 10 МВт, ВЭС более 20 МВт», - комментирует Чыжмарь.

По словам нардепа, члена Комитета по вопросам ТЭК Алексея Рябчина, законодательная неопределенность на рынке «зеленой» энергетики подрывает доверие инвесторов. Изменений ожидают в первую очередь иностранные инвесторы и небольшие компании, которые хотят работать на рынке возобновляемой энергетики.

Как отмечает нардеп, «Поэтому сейчас есть предложение модифицировать законодательство. Одно из таких предложений - изменить вообще систему работы в этой области. То есть перейти на зеленые аукционы. Как это работает? Кто предложит самую низкую цену - тот там и будет работать. То есть речь идет о том, чтобы изменить философию отрасли. Данная система успешно работает во многих странах».

Напомним, ранее свою позицию о необходимости введения механизма аукционов на рынок зеленой энергетики выражала нардеп Ольга Белькова. По ее мнению, с нынешним "зеленым" тарифом дальнейшее стремительное наращивание "зеленой" генерации приведет либо к стремительному повышению тарифа на э/э для всех потребителей, или к не расчетам с производителями энергии - как "зеленой" энергии, так и других видов генерации.