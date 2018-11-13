Глава "Нафтогаза" заявил, что в отношении него открыты десятки уголовных дел

При этом он отметил, что не может назвать их точного количества.

Правоохранительные органы открыли десятки уголовных производств в отношении главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

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Об этом во время форума "Дирижеры изменений" сообщил сам Коболев.

"Я со счета сбился. Я цифру не назову, но у меня есть толстая папка - там их десятки", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона долларов. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 миллиарда долларов).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

25 сентября Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу "Нафтогаза" Коболева на 1,7 тысячи гривень за непредставление запрашиваемой народным депутатом Украины информации о премии в размере 46,3 миллиона долларов руководству "Нафтогаза" за победу в Стокгольмском арбитраже.