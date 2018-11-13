"Нафтогаз" должен работать с потребителями газа, а не с посредниками – Коболев

При таком формате работы сегодня ряд городов не испытывали бы проблем с началом отопительного сезона.

Одной из главных задач Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" является начало работы с конечными потребителями газа, а не с посредниками.

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Об этом во время форума "Дирижеры изменений" сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Нафтогазу" необходимо наконец начать работать с конечным потребителем, с населением, которое потребляет газ", - сказал он.

По словам Коболева, если бы такой формат работы был утвержден ранее, сегодня ряд городов не испытывали бы проблем с началом отопительного сезона из-за долгов теплогенерирующих компаний.

Как сообщал УНИАН, 22 октября "Нафтогаз" призвал руководство страны решить проблему многомиллиардных неплатежей за газ со стороны облгазов, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Тогда же главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что из-за существования газсбытов "Нафтогаз" недополучит 12,2 миллиарда гривень.

"Нафтогаз" создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Населению газ будет поставлять компания "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГПК), теплокоммунэнерго – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Тепло", коммерческим клиентам – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.