Эксперт оценил возможности Украины помешать "Северному потоку-2"

Эксперт считает, что Украина могла бы нарастить собственную добычу газа.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал о том, каким инструментарием сможет воспользоваться украинская сторона ради того, чтобы воспрепятствовать запуску и работе российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает «Главред».

"Время уже упущено. Реально мы можем сделать такие шаги на дипломатическом фронте, для того, чтобы тыкать, в первую очередь, в лицо немецкой стороне – для того, чтобы они прекратили содействовать строительству этого газопровода (потому что "Газпром" строит его на свои деньги сейчас). Это раз. Что касается практической плоскости. Мы должны, точнее наш уважаемый, точнее – наш неуважаемый менеджмент "Нафтогаза" наконец-то должен решать этот вопрос тоже. То есть либо возвращаться к вопросу создания консорциума при участии компаний из ЕС, США и использовать свой потенциал в том числе как газового хаба, который у нас так и не создан (учитывая то, что мы имеем самые большие газохранилища в Европе). Либо перейти к вопросу закупки топлива на нашей восточной границе, а не на западной, как это сейчас происходит", − считает он.

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Однако, по мнению Загороднего, никаких предпосылок к использованию такового инструментария сейчас нет.

"Все это − единственное, что мы можем сделать, но я не вижу потенциала у нынешнего руководства ("Нафтогаза Украины" – ред.), которое этим категорически не занимается, а занимается какими-то мифическими исками, которые неизвестно, когда и как закончатся. В данном случае, я думаю, что нас ждет большое разочарование и большой провал, потому что, скорее всего, "Северный поток-2" будет построен и мы потеряем 2-3 миллиарда долларов – деньги, которые мы получаем за транзит. Это приблизительно две трети чистой прибыли "Нафтогаза". Еще что мы могли бы сделать, но не сделали – нарастить собственную добычу, чтобы заполнять трубу собственным газом, экспортировать в Европу и тоже становиться нетто-экспортером (страной, которая определенное время экспортирует товаров больше, чем импортирует − "Главред") газа. Мы этого не делаем. Все провалено", − подытожил он.