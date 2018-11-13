"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на 11%

За указанный период доля компании в производстве электроэнергии в Украине составила 53%.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-октябре 2018 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11,2% – до 42,44 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

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Согласно документу, расчеты Оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 10 месяцев 2018 года составили 40,83 миллиарда гривень (96,2%).

Сообщается также, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора Оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом" по состоянию на 31 октября с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 12,306 миллиарда гривень.

В январе-октябре 2018 года компанией было выработано 68,57 миллиарда кВт-ч электроэнергии. За 10 месяцев этого года доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии в Украине составила 53%.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в январе-августе 2018 года увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,6% – до 33,5 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.