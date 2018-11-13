Минэнерго Насалика продолжает попытки завести под свой контроль "Укрэнерго" вопреки требованиям ЕБРР и Гройсмана - журналист

Это решение несет существенные угрозы и создает риски на пути к корпоратизации предприятия, прохождения им сертификации в соответствии со стандартами ENTSO-E, а также может затормозить саму реформу рынка электроэнергии в Украине.

После обвинений в адрес ведомства Насалика в саботаже корпоратизации "Укрэнерго", что является одним из условий ЕБРР для предоставления Украине макроэкономического транша в размере одного миллиарда долларов и подключения к проблеме Владимира Гройсмана дело якобы сдвинулось с мертвого места, но попытки перехватить контроль над прибыльной компанией не прекращаются.

Об этом пишет журналист Сергей Иванов в своей колонке на портале Цензор.нет.

Как рассказывает журналист, история с попытками Минэнерго вместе с некоторыми влиятельными политиками и олигархами получить контроль над ГП "НЭК "Укрэнерго" началась еще более двух лет назад, когда они пытались сфальсифицировать результаты конкурса на должность директора "Укрэнерго" и протащить кандидата, связанного с Ахметовым.

На то время такие действия вызвали медийный резонанс и назначения не состоялось. Компания притихла, но от попыток захватить контроль над предприятием не отказалась.

1 ноября этого года Киевский хозяйственный суд принял решение о передаче "Укрэнерго" в управление комиссии по ее реорганизации. Комиссию возглавляет Михаил Близнюк, заместитель министра Насалика и экс-заместитель Игоря Прокопива, бывшего руководителя ПАО "Укртрансгаз", уволенного с должности в результате выдвинутых обвинений в коррупции и злоупотреблениях.

"Но это не главное. Самое интересное, что этот выдающийся, вне всякого сомнения, энергетик - экс-директор Ивано-Франковского мясокомбината. Попутно напоминаю, что Ивано-Франковщина - вотчина господина Насалика. Не знаю, как вы, а я не уверен, что решение доверить магистральные электрические сети представителю пищевой промышленности, пусть и земляку министра – логическое", - пишет журналист.

Ранее, в октябре, действующий и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук обвинил ведомство Насалика в саботаже корпоратизации компании, а корпоратизация "Укрэнерго" является одним из условий ЕБРР для предоставления Украине макроэкономического транша в размере $1 млрд. Доноры обратились к премьеру Гройсману с недвусмысленным предупреждением.

"После сложных переговоров с донорами Гройсман приказал Насалику не трогать Ковальчука и позволить ему провести корпоратизацию. Приказ премьер-министра Насалик успешно проигнорировал, отказавшись отменять решение о подчинении "Укрэнерго" ивано-франковском мяснику, а потом появилось указанное выше решение суда от 1 ноября", - разказав журналист.

Он также подчеркнул, что это решение, понимая риски, которым подвергается страна в случае игнорирования требований международных доноров, раскритиковал даже министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Считаю, что это решение несет существенные угрозы и создает риски на пути к корпоратизации предприятия, прохождение им сертификации в соответствии со стандартами ENTSO-E, а также может затормозить саму реформу рынка электроэнергии в Украине. Убежден компанией должны управлять профессиональные менеджеры, а не чиновники", - заявил тогда министр.

5 ноября наблюдательный совет "Укрэнерго" выбрала главу - бывшего регионального директора ЕБРР турецкого финансиста Шевки Аджунера и возобновила полномочия Ковальчука в качестве врио директора компании, а 8 ноября Ковальчук на фб-странице обнародовал фото дрона, которого сотрудники "Укрэнерго" обнаружили на крыше свои здания.

По словам журналиста, последние события показывают, что "наивно было бы считать, что на этом посягательства на "Укрэнерго" прекратятся".

"Украина - страна возможностей, можно ожидать чего угодно - решение суда, обыска, арестов, силового захвата. Мы все это уже видели, а уровень государственного мышления чиновников, которые ради собственного обогащения способны привести государство к коллапсу, не внушает оптимизма", - добавил журналист.