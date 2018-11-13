Министр энергетики США рассказал, как Украина может стать энергонезависимой

Соглашения о разделе продукции приведут Украину к энергонезависимости, считает министр энергетики США Рик Перри.

Украина имеет потенциал для быстрого развития энергетического сектора и достижения энергонезависимости от России, но власть должна проводить политику прозрачности и свободных рынков, чтобы ускорить экономический рост страны. Одним из самых эффективных инструментов для привлечения иностранных инвестиций являются Соглашения о разделе продукции между государством и инвесторами.

Об этом заявил Министр энергетики США Рик Перри во время визита в Киев 12 ноября 2018 года. На встречах с Президентом, Премьер-министром и другими высокопоставленными должностными лицами Перри обсудил важность осуществления Украиной шагов по таким вопросам, как Соглашение о разделе продукции, совместное использование данных, предсказуемость регуляторных действий и правовая прозрачность, которые являются необходимыми мерами для дальнейших инвестиций США.

«Вы должны иметь открытые и прозрачные тендеры. Реализация соглашений о разделе продукции. Я не могу сказать вам, насколько важно это для будущего этой страны. Следовательно, эти компании знают, что когда они приходят сюда, они вступают в сделку, которая не является туманной. Они вступают в сделки, которые бесспорно и четко говорят: это то, что мы будем делать, это то, что вы собираетесь делать, вот выгода.

Эти Соглашения о разделе продукции настолько важны для будущего развития ресурсов этой страны. Они будут поощрять частный сектор приходить сюда, инвестировать, внедрять передовые технологии и ноу-хау, чтобы помочь Украине развивать собственные ресурсы», – заявил Министр энергетики США Рик Перри во время речи в Дипломатической академии Украины.

По мнению Рика Перри, Соглашения о разделе продукции являются одним из самых эффективных инструментов для привлечения инвесторов, поскольку они предоставляют инвесторам наибольшие гарантии со стороны государства.

«Это историческое время для Украины, страны, которая имеет огромный потенциал в сфере энергетики. Правительство Соединенных Штатов и частный сектор США готовы быть партнерами и сотрудничать с Украиной для повышения ее энергетической безопасности. Я вижу невероятно яркое будущее в этой стране с партнерами, которые готовы прийти и стоять бок о бок с вами. Эти типы подходов побуждают США делиться нашей энергией, нашим энергетическим ноу-хау, так чтобы вместе мы могли процветать. Теперь пришло время действовать в соответствии с политикой, которая позволит вам выйти из тени Москвы», – заявил Министр энергетики США в Киеве.