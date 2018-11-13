«Нафтогаз» отказался заключать договоры на газ с 22 производителями тепла из-за долгов

Ключевые проблемные ситуации с производителями тепла сейчас сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отказалась заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов перед «Нафтогазом» и отсутствия договоров о их реструктуризации.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«По состоянию на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях у НАК «Нафтогаз Украины». Вместе с тем «Нафтогаз» сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ключевые проблемные ситуации с производителями тепла сейчас сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

«Производители тепла, обеспечивающие жителей упомянутых регионов теплом и горячей водой, накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с «Нафтогазом» менее чем за 90% использованного газа. До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, «Нафтогаз» не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров», - сказано в сообщении.

Пресс-служба «Нафтогаза» подчеркивает, что в большинстве случаев накопление значительной задолженности и срыв графика ее погашения являются следствием бездействия местных органов власти.

«В ситуации с Херсонской ТЭЦ, Криворожской ТЭЦ и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд государственного имущества, в управлении которого находятся данные производители тепла. Ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабинета министров Украины», - отметили в компании.

Отмечается, что задержка старта отопительного сезона в городах создает угрозу комфорту и безопасности жителей, особенно принимая во внимание ожидаемое в ближайшие дни похолодание.

«Нафтогаз» обеспокоен тем, что бездействие некоторых органов местной власти и управляющих имуществом ТЭЦ уже в который раз превращает жителей местных общин в заложников», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Кривом Роге под админзданием предприятия «Криворожгаз» состоялась акция протеста с требованием обеспечить отоплением жителей города.

Теплоснабжение города осуществляют две компании - КП «Криворожтеплосеть» и АО «Криворожская теплоцентраль». Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, а второй из-за долгов НАК «Нафтогаз Украины» не выделял лимиты на газ. На предприятии «Криворожтеплоцентраль» заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако «Криворожгаз» блокирует поставки газа.

В городе Смела из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В Херсоне половина многоквартирных домов остаются без тепла из-за долгов ТЭЦ.