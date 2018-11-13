В Шепетовке на Хмельнитчине котельные будут получать газ до конца ноября

Для получения лимитов газа ООО «Шепетовка Энергоинвест» должен погасить перед «Нафтогазом» 19 млн грн реструктуризированных долгов.

ЗАО «Шепетовкагаз» будет поставлять природный газ на котельные, которые находятся в управлении ООО «Шепетовка Энергоинвест», до 30 ноября.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия «Шепетовкагаз».

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Согласно сообщению, сегодня состоялась экстренное совещание под председательством главы Хмельницкой ОГА с участием руководителей силовых структур Хмельницкой области, а также руководителей ЗАО «Шепетовкагаз», ООО «Шепетовка Энергоинвест» и городского головы Шепетовки, где решался вопрос бесперебойного проведения отопительного сезона.

«По результатам совещания было принято компромиссное решение. «Шепетовка Энергоинвест» обязано получить номинации от НАК «Нафтогаз Украины» на ноябрь в течение ближайшей недели, под личным контролем председателя Хмельницкой ОГА и руководителя Хмельницкой областной прокуратуры», - говорится в сообщении.

Также решено, что «Шепетовкагаз» будет осуществлять распределение природного газа на котельные, которые находятся в управлении «Шепетовка Энергоинвест» до 30 ноября.

Как удалось узнать корреспонденту УНИАН, для получения лимитов газа ООО «Шепетовка Энергоинвест» должно погасить перед «Нафтогазом» 19 млн грн реструктурированных долгов. Сейчас теплоснабжающие предприятия Шепетовки имеет подписанный договор с «Нафтогазом» на поставку газа.

Как сообщал УНИАН, в Шепетовке Хмельницкой области существовала угроза введения чрезвычайного положения из-за намерения ЗАО «Шепетовкагаз» отрезать от газоснабжения котельни ООО «Шепетовка Энергоинвест». Последнее осуществляет незаконный отбор голубого топлива.

Ранее сообщалось, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отказалась заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов перед «Нафтогазом» и отсутствия соглашений об их реструктуризации.

Ключевые проблемные ситуации с производителями тепла в настоящее время сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.