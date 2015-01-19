Украина и Польша закончат подготовку к строительству нового газопровода к лету - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Эвой Копач, которая находится в Киеве с визитом.

По словам Яценюка, решение уже принято правительством.

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«Между украинской компанией «Нафтогаз» и польской компанией Gaz System подписано рамочное соглашение. Нужно строить 110 км интерконнектора, мощностью 10 млрд кубометров в год из Европейского Союза. Выполнение ТЭО должно быть закончено до конца первого полугодия 2015 года. Правительство уже приняло соответствующее решение, - сказал Яценюк. – Отдельно хочу отметить, что речь идет не о реверсе газа, а о доступе к газу на LNG-терминалах, которые уже построены в Клайпеде (Литва) и в Польше. Кроме того, речь идет о доступе Украине к немецкому газовому рынку, как одному из объемных и эффективных газовых рынков в ЕС».

Ранее УНИАН сообщал, что руководители польской Gaz System и украинского "Укртрансгаза" подписали договор о подготовке ТЭО нового газопровода между Украиной и Польшей в декабре 2014 года. Соглашение было подписано по поручению премьера Яценюка. Участником проекта, как ожидается, станет Европейский банк реконструкции и развития, а запуск интерконнектора возможен уже в 2016 году.

Польша стала первой страной, через которую Украина начала прокачивать газ из Европейского Союза, но на сегодняшний день она обладает небольшими техническими возможностями по таким поставкам: максимум 1,5 млрд кубометров газа в год, в то время как через Венгрию можно прокачивать около 6 млрд кубометров, а через Словакию - 10 млрд кубометров.

Украина ежегодно потребляет около 40-45 млрд кубометров газа. Ранее половину этого объема Украина закупала у российского "Газпрома". Однако по итогам 2014 года Украина смогла заменить порядка 60% объема импорта из России европейским газом.