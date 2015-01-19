Frankfurter Allgemeine: Слишком много нефти – вредно

Об этом пишет Лена Шиппер в своей статье «Слишком много нефти – вредно», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Низкая цена на нефть – великая вещь. К такому выводу может прийти каждый, кто прислушивался к происходящему в последние месяцы в Германии. Водители радуются падению цен на бензин, менеджеры Lufthansa надеются на рост прибыли, президент федерального банка считает дешевую нефть отличной программой стимулирования.

Но есть и другая версия этой истории. Ее слышали те, кто следил за развитием событий в таких странах, как Россия и Венесуэла, и в штаб-квартирах крупных нефтяных компаний. Для этих игроков снижение цен на нефть является катастрофой.

Россия и Венесуэла, в отличие от Германии, являются экспортерами нефти, доходами от нефтяного бизнеса они покрывают большую часть своего национального бюджета. Центральный банк России ожидает, что экономика сократится на 4,5 процента в этом году. Венесуэла, по некоторым данным, не может даже заплатить за импорт необходимых товаров, таких как мука или картофель.

Если не будет дохода от нефти, то пропадут средства к существованию

Цены на акции нефтяных компаний, большинство из которых едва ли могут покрыть стоимость добычи из-за низких цен, тем временем, стремительно падают. Многие компании объявляют о программах жесткой экономии и массовых увольнениях.

Все это свидетельствует об одном: страны и компании, чье благосостояние зависит исключительно от нефти, живут в опасности. Ведь если цены на нефть упадут так же резко, как сейчас, то у них очень быстро закончатся средства к существованию.

Для стран зависимость от нефти особенно драматична. Потому что в хорошие времена хлынувшие нефтяные доходы гарантировали населению хорошую жизнь. Правительства оплачивают нефтяными доходами подарки, чтобы угодить гражданам и заставить их молчать. Кроме того, они упустили возможность, создать структуры, гарантирующие процветание в том случае, если закончится нефть или добыча больше не будет окупаться - хорошую систему образования или среду, в которой могли бы закрепиться владельцы бизнеса, которые не имеют ничего общего с нефтью.

В большинстве стран-экспортеров нефти это стабилизирует авторитарный режим, который с помощью смеси репрессий и социальных милостей сдерживает недовольство граждан и тем самым предотвращает значимый экономический прогресс. Если поток денег из нефтяных скважин иссякнет, то население пострадает от потери государственного финансирования и, при отсутствии альтернатив, ему будет очень сложно выйти из этого затруднительного положения.

Диверсификация уменьшает кризисные риски

Но даже в тех странах, правительства которых более дальновидно используют нефтяные богатства, ощущается такая зависимость. В Норвегии, которая долгое время была ярким примером нацеленного на будущее использования нефти, из-за массовых увольнений в государственной нефтяной компании Statoil и ощутимой потери стоимости национальной валюты, растут сомнения в собственной стратегии.

Другие страны должны рассмотреть нынешнее падение цен на нефть как сдерживающий фактор. Политика, которая зависит только от одного источника дохода, осуществляется за счет других важных секторов экономики и особенно страдает от колебаний в мировой экономике. Государства, чья экономика базируется на нескольких отраслях, могут легче переживать кризисы. Также повышаются шансы на долгосрочное увеличение политической стабильности, когда они больше не зависят от дорогого и неэффективного энергоснабжения.

Такие стратегии диверсификации в руках государств. Трудности нефтяных компаний в большей степени относятся к категории бизнес-рисков. Доходы в энергетическом бизнесе в хорошие времена так высоки, потому что все знают, как быстро хорошие времена могут пройти. Поэтому требование налоговых льгот, которое британскому правительству недавно выдвинули операторы шотландских нефтяных платформ, неуместно.