Поляки помогут модернизировать украинские ТЭС

Модернизацию хотят провести для того, чтобы в результате украинские ТЭС могли бы работать на всех типах углей, включая уголь марки «Г», который добывается в Польше.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Эвой Копач, которая находится в Киеве с визитом.

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По словам Яценюка, сейчас украинские ТЭС не могут использовать польский уголь по техническим причинам. Однако модернизация станций может быть полезной в сфере расширения ресурсной базы ТЭС и диверсификации поставок угля на украинские станции.

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что вопросы модернизации украинских ТЭС являются составной частью сотрудничества Украины и Польши в энергетической сфере.

«Важный вопрос, который мы подняли в ходе переговоров – поставка польского газа в Украину. Российские террористы захватили украинские шахты и не дают возможности поставлять уголь на наши электростанции. А украинские ТЭС построены таким образом, что могут потреблять только особые типы углей – марки А и Т. И именно эти марки добываются на территориях, которые временно подконтрольны российским террористам, - сказал глава украинского правительства. – Польша добывает угли марки Г. Какое мы приняли решение? Мы начинаем технические консультации по модернизации украинских ТЭС с той целью, чтобы они могли использовать все типы углей, включая угли марки Г, который мы можем добывать и в Украине, и импортировать из Польши».

Ранее УНИАН сообщал, что в условиях дефицита угля украинские потребители начали закупать его у Польши.

Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. Около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

По данным Госфискальной службы, Украина в 2014 году импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,773 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в 2014 году являлись Россия, США и Казахстан.