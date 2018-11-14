Цена нефти марки Brent упала ниже $65

За день, 13 ноября, нефть Brent подешевела на 8%.

Во вторник, 13 ноября, цена нефти марки Brent по состоянию на 22:50 по киевскому времени опустилась до 64 долларов за баррель.

Об этом говорят данные биржи ICE.

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За день, 13 ноября, нефть Brent подешевела на 8%.

Цена 64 долл/барр была последний раз зафиксирована в марте 2018 года.