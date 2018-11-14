США грозятся принять меры для остановки "Северного потока-2"

"Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы всерьез подорвать или остановить данный проект", - отметил посол США в ЕС.

Вашингтон не исчерпал способы давления для остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во вторник, 13 ноября, в Брюсселе заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы всерьез подорвать или остановить данный проект", - отметил он. Сондленд выразил надежду, что "оппозиция проекту окажет соответствующее воздействие". Но если это не удастся, то у Дональда Трампа еще "много-много других инструментов", добавил он, отказавшись конкретизировать, о чем идет речь.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время своей речи перед Европарламентом выступила в защиту проекта "Северный поток-2". Она подчеркнула, что газ из России нужен как переходное сырье в борьбе с изменением климата - "особенно в такой стране, как Германия, которая не собирается использовать атомную энергию". Меркель одновременно подчеркнула, что она прилагает усилия, чтобы Украина не перестала быть страной транзита газа.

Читайте такжеВ США заявили, что Украина и ЕС не должны стать заложниками "Северного потока-2"

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Справка УНИАН. «Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года. По данным «Газпрома», обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.