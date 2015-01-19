Цены на нефть Brent вновь приближаются к $49 за баррель

К закрытию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на $1,02, до 49,15 $/барр, передает ТАСС.

В течение дня котировка падала до $49,05.

На Нью-Йоркской товарной бирже, где торги еще продолжаются, цена барреля техасской светлой нефти (WTI) с поставкой в феврале на промежуточной отметке упала на $1 и достигла уровня $47,69.

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Рынок нефти по обе стороны Атлантики проседает на фоне выхода добычи энергоносителя в Ираке на рекордные уровни 4 млн барр. в день, что усугубляет избыток мировых нефтяных поставок.

"С превышающим спрос предложением по-прежнему представляется довольно вероятным, что рынок просядет еще больше", - считает старший брокер Jefferies International Ltd в Лондоне Кристофер Белью.

Аналитик Global Risk Management Ltd в Дании Майкл Поулсен обратил внимание на одновременно негативную динамику фондового рынка Китая, отметив, что она также "давит на нефтяные цены".

Ранее УНИАН сообщал, что Moody's из-за обвала рубля и цен на нефть понизило рейтинг России почти до "мусорного".