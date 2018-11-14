Запорожская АЭС после ремонта подключила к сети первый энергоблок

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 4 энергоблока.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети первый энергоблок после завершения планового среднего ремонта, сообщила пресс-служба компании.

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"14 ноября 2018 года в 07:23 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового среднего ремонта. Ведется набор мощности", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Отмечается, что энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

На данный момент продолжаются плановые ремонты энергоблоков №3 и №6. Идут 42 сутки среднего ремонта энергоблока №3 и 4 сутки среднего ремонта энергоблока №6.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) ‒ 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.