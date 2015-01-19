Порошенко: через два года российский газ нам будет уже не нужен

Об этом заявил во время выступления в Цюрихском университете президент Украины Петр Порошенко.

"Украина импортировала почти 70 млрд кубометров газа, сейчас - почти 40 (млрд кубометров - УНИАН). Через два года нам вообще российский газ будет не нужен", - сказал глава государства.

Читайте такжеУкраина и Польша закончат подготовку к строительству нового газопровода до лета - ЯценюкКак сообщал УНИАН, в 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС - вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров. По оперативной информации Центрального диспетчерского департамента компании "Укртрансгаз", по состоянию на 14 января суточное поступление природного газа в Украину составляет: из Российской Федерации - 38,6 млн куб. м, из Словакии - 30 млн куб. м, из Венгрии - 2,7 млн куб. м.