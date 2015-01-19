Нафтогаз объявил конкурс на оценку месторождений в Египте и Крыму

Об этом в понедельник, 19 января, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, «Нафтогаз» приглашает компании, предоставляющие геологические, геофизические и связанные с ними изыскательные и консультационные услуги, к участию в открытых торгах на закупку услуг по независимой оценке запасов углеводородов нефтегазовых месторождений и перспективных площадей «Нафтогаза Украины», ПАО «Укргаздобыча» и филиала «Нафтогаза Украины» в Арабской Республике Египет по состоянию на 31 декабря 2014 года и ГАО «Черноморнефтегаз» и НАК «Нафтогаз Украины», которые расположены в Крыму и акватории Черного и Азовского морей, по состоянию на 31 декабря 2013 года.

«Основные задания: сбор, анализ, систематизация и аудит геолого-геофизических и геолого-промысловых материалов по нефтегазовым месторождениям и перспективным площадям; независимая оценка резервов углеводородов нефтегазовых месторождений и перспективных площадей; определение ожидаемой чистой приведенной стоимости и ожидаемых чистых доходов по месторождениям и перспективным площадям; составление консолидированного отчета по независимой оценке резервов углеводородов нефтегазовых месторождений и перспективных площадей; анализ договоров о совместной деятельности на месторождениях «Нафтогаза» и «Укргаздобычи» и подготовка соответствующих отчетов», – говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссияне планируют украсть у Украины газа на 50 миллионов с помощью "вышки Бойко"Ожидаемая стоимость закупки составляет 35,08 миллионов гривен. Срок предоставления услуг – говорится в сообщении - в течение 120 календарных дней с даты подписания договора.

«Нафтогаз» намерен путем проведения открытых конкурсных торгов определить подрядчика, который сможет оказывать качественные услуги на наиболее конкурентных условиях. Конечный срок представления предложений конкурсных торгов - 16 февраля 2015 года.