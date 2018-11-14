"Можно доиграться": эксперт спрогнозировал судьбу украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"

У Киева просто нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта "СП-2", считает Дмитрий Марунич.

В начале ноября коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК приступила к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков Украины из-за строительства "Северного потока-2".

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По его словам, Украине не удалось помешать строительству газопровода, а из-за "Северного потока-2" транзит газа через территорию Украины может полностью прекратиться. Поэтому "план Б" - это компенсация убытков, в то время как "план А" - сохранение транзита через украинскую ГТС, передает Главред.

"Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года", - сказал он, отметив, что это резервный вариант.

Эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич в комментарии "Главреду" пояснил, что у Киева просто нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта "СП-2".

"По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2". Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять? Только лишь предлагать европейским компаниям-участникам проекта "СП-2", европейским властям, от которых этот проект зависит, как-то учесть интересы Киева. Но, как мы видим, эти воззвания в целом малоэффективны", - говорит Марунич.

Эксперт убежден, что после запуска "Северного потока-2", судьбу украинской газотранспортной системы (ГТС) нельзя назвать радужной, однако списывать ее со счетов тоже не стоит.

"Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 млрд кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий", - считает Марунич.

По его словам, весной этого года официальный Киев отверг такое предложение, которое звучало со стороны Берлина.

"Меня лично во всей этой истории пугает то, что украинские власти в лице премьера (Владимира) Гройсмана, насколько мне известно, отвергли схожие предложения, которые якобы, это неофициальная информация... Такие предложения с немецкой стороны звучали в мае месяце во время визита официальных лиц (Германии в Украину), но украинские власти их отвергли. Они якобы предлагали зафиксировать 30 млрд (кубометров), какие-то гарантии дать на эти объемы транзита, но Киев сказал "нет". Это опасная игра. Ведь, можно доиграться, что вообще ничего не получить по факту".