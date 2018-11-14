В ДТЭК рассказали о результатах программы по переводу энергоблоков ТЭС с антрацита на газовый уголь

Программа компании по переводу энергоблоков ТЭС с антрацита на уголь марки "Г" позволила снизить потребление импортного антрацита в полтора раза – с 3 до 2 миллионов тонн в год.

Перевод 4 энергоблоков Приднепровской ТЭС на украинский уголь марки "Г" снизил потребление импортного антрацита холдингом ДТЭК в полтора раза. Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил в интервью сайту "Экономическая правда".

"У нас три станции работают на антраците: Приднепровская, Криворожская и Луганская. Нашим приоритетом была Приднепровская – там за два года мы перевели на марку "Г" четыре энергоблока по 150 МВт каждый. Уже в начале 2019 года эта станция полностью откажется от антрацита. На Криворожской в следующем году планируем перевести на марку "Г" как минимум один блок 300 МВт", - сказал Тимченко.

Программа ДТЭК по переводу энергоблоков ТЭС с антрацита на уголь марки "Г" позволила снизить потребление импортного антрацита в полтора раза – с 3 до 2 миллионов тонн в год.

"В 2017 году потребление у нас было в районе 3 миллионов тонн, в этом году будет около 2 миллионов. В следующем году, когда от антрацита полностью откажется Приднепровская ТЭС, и мы переведем на марку Г один блок Криворожской ТЭС, объем снизится еще как минимум на 200 тысяч тонн в год", - подчеркнул он.

По данным Государственной фискальной службы, январе-сентябре 2017 года Украина импортировала уголь на сумму 2,192 миллиарда долларов. Из России поступил уголь на 1,374 миллиарда долларов (доля в импорте - 62,72%), США - на 670,564 миллиона долларов (30,59%), Канады - на 86,933 миллиона долларов (3,97%), других стран - на 59,532 миллиона долларов (2,72%).

16 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры". Среди указанных мероприятий - модернизация блоков ТЭС, работающих на импортном антраците с целью применения ими угля газовой группы отечественной добычи (марка "Г").

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.