Кабмин запретил отключать газ теплоснабжающим предприятиям в отопительный период

По мнению вице-премьера Зубко, это позволит обеспечить всех украинцев теплом.

Кабинет министров Украины запретил отключение от газа теплоснабжающих предприятий в отопительный период, сообщила пресс-служба Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на профильного министра Геннадия Зубко.

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"Мы установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий газом в отопительный период. Это позволит обеспечить всех украинцев зимой теплом", - цитирует пресс-служба слова Зубко, которые он озвучил, комментируя принятие соответствующего правительственного постановления.

Также правительство приняло постановление, согласно которому в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года необходимый уровень расчетов предприятий ТКЭ с "Нафтогазом" за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодняшний день он составляет 90%).

"Также мы поддержали теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ. Урегулировали вопрос расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ с НАК "Нафтогаз" за природный газ. Для предприятий ТКЭ, в период с 1 декабря 2018 до 1 апреля 2019 - уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодняшний день он составляет 90%). Наша цель - обеспечить бесперебойное снабжение природного газа теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона 2018/19 годов", - сообщил Зубко.

Также он подчеркнул, что стабильное прохождение отопительного периода - зона ответственности местной власти.

"Муниципалитеты, имея все возможности - финансовые и технические, ответственны за своевременное подключение социальных и жилых объектов к теплу. Начало и прохождение отопительного сезона - абсолютно плановая работа, которая осуществляется не за один день или неделю. И она должна быть системной и скоординированной", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" ранее отказался заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов перед "Нафтогазом" и отсутствия договоров об их реструктуризации.

12 ноября в Кривом Роге под админзданием предприятия "Криворожгаз" состоялась акция протеста с требованием обеспечить отоплением жителей города.

Теплоснабжение города осуществляют две компании - КП "Криворожтеплосеть" и АО "Криворожская теплоцентраль". Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, а второй из-за долгов НАК "Нафтогаз Украины" не выделял лимиты на газ. На предприятии "Криворожтеплоцентраль" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако "Криворожгаз" блокирует поставки газа.

В городе Смела из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В Херсоне половина многоквартирных домов оказались без тепла из-за долгов ТЭЦ.