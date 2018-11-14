Хмельницкая АЭС подключила к сети второй энергоблок после планового ремонта

Блок был отключен от сети 3 сентября 2018 года.

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", 13 ноября подключила к сети энергоблок №2 после завершения капитального планового ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"13 ноября 2018 года в 18:56 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 ноября 10:30, на Хмельницкой АЭС в работе находятся два энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 1850 МВт.

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2018 года энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.