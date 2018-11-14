Гройсман назвал абсурдными оправдания местных властей по срыву отопительного сезона

По словам премьера, местные власти не в состоянии выполнить элементарную функцию.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал слова местных властей, которые сорвали старт отопительного сезона в своих городах, абсурдом, который не поддается никакой критике.

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Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Этот абсурд, который иногда звучит из уст некоторых представителей местной власти, просто не поддается никакой критике. Начинают перепихивать один другому. "Нафтогаз" одно говорит, мэрия другое. Этот подготовился, тот не подготовился, этот заплатил долги, этот не заплатил, а в заложниках кто? Люди. Я был вынужден как премьер-министр и профильный вице-премьер заниматься 24 часа в сутки, чтобы разблокировать волевыми решениями вопросы по Кривому Рогу, Павлограду и Херсону. Потому что (местные власти - УНИАН) не в состоянии выполнить свою элементарную функцию", - заявил Гройсман.

"99% всех мэров - нормальные адекватные люди, а есть такие, что, просто, я не знаю, зачем они избираются, если они не могут сделать элементарные вещи", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гройсман заявил, что правительство может обратиться в Верховную Раду с представлением об отставке мэров городов, где был провален нормальный старт отопительного сезона.

12 ноября в Кривом Роге под админзданием предприятия "Криворожгаз" состоялась акция протеста с требованием обеспечить отоплением жителей города.

Теплоснабжение города осуществляют две компании - КП "Криворожтеплосеть" и АО "Криворожская теплоцентраль". Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, а второй из-за долгов НАК "Нафтогаз Украины" не выделял лимиты на газ. На предприятии "Криворожтеплоцентраль" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако "Криворожгаз" блокирует поставки газа.

В городе Смела из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В Херсоне половина многоквартирных домов оказались без тепла из-за долгов ТЭЦ.