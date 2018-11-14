УКРОП требует от Кабмина обеспечить теплом регионы, где сорван отопительный сезон

У стен парламента 14 ноября около 200 человек из Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областей требовали восстановить теплоснабжение в регионах.

14 ноября у здания Кабинета Министров состоялся митинг с требованием восстановить теплоснабжение для населения в регионах. На акцию прибыли около двухсот человек из городов в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях, которые до сих пор остаются без тепла.

Об этом сообщает пресс-служба партии УКРОП.

«Наше требование – не прекращать поставки газа в течение отопительного сезона. Это приведет к коллапсу. Пенсионеры из последних средств вовремя платят за газ, но сидят в холоде, деньги на субсидии поступают с задержками», – заявил председатель фракции УКРОПа в Криворожском горсовете Николай Колесник.

Кроме того, он отметил, что из-за отсутствия отопления в Кривом Роге местные жители строят баррикады и поджигают шины.

«Не обманывайте людей! Мы будем бороться за справедливость!» – отметил укроповец.

В то же время в городах Смеле на Черкащине и Шепетовке, что в Хмельницкой области, из-за отсутствия тепла было введено чрезвычайное положение. В школах этих населенных пунктов объявили вынужденные каникулы.

«Сначала необходимо обеспечить подачу тепла, а затем разбираться в судах, кто виноват, и заставить их оплатить долги. Люди не должны быть заложниками ситуации», – подчеркнул заместитель председателя фракции УКРОПа в Черкасском областном совете Иван Далибожак.

По словам смелян, город остался без тепла из-за 85 миллионов гривен долга перед НАК «Нафтогаз Украины». На протяжении нескольких лет плату за отопление собирало с предпринимателей частное предприятие «Энергоинвест», но средства так и не попали на счета облгазов.

«Мы вместе с представителями общественности Смелы сегодня прибыли в последнюю инстанцию – правительство, которое должно остановить коллапс в трех городах. Катастрофа назревала несколько лет, но силовые структуры не вмешивались в ситуацию. Такое впечатление, что их «крышуют» где-то в этих кабинетах», – отметил депутат Черкасского областного совета Владимир Костюченко.

По его убеждению, правительство обязано срочно выделить средства из резервного фонда и запустить системы теплоснабжения во всех городах. Впоследствии эти деньги должны компенсировать структуры, по вине которых прекратились поставки газа.