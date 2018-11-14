Апелляционный суд обязал Госгеонедр продлить 16 спецразрешений «Укрнафты» на добычу углеводородов

Данные спецразрешения будут продлены на 20 лет.

Шестой апелляционный административный суд отклонил иск Государственной службы геологии и недр и подтвердил решение первой инстанции о признании противоправной бездеятельности Государственной службы геологии и недр относительно непринятия в срок, установленный законодательством, решения в следствие рассмотрения заявлений компании о продлении действия 16 специальных разрешений.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Согласно решению, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции принял правильное решение об удовлетворении иска компании.

«Поскольку судебное решение принято судом первой инстанции с соблюдением норм материального и процессуального права, на основании правильно установленных обстоятельств дела, а доводы апелляционной жалобы выводов суда не опровергают, то суд апелляционной инстанции оставляет жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение - без изменений», - говорится в решении суда.

В частности, речь идет о продлении на 20 лет спецразрешений на добычу углеводородов на Суходольском, Качановском, Прилуцком, Бугруватовском, Харкивцовском, Гнидынцовском, Береживском, Софиевском, Малодивицком, Богдановском, Клинско-Краснознаменском, Гоголевском, Старосамборском, Новогригоревском, Кохановском и Мильковском месторождениях

В материалах дело сказано, что Госгеонедр считает безосновательным обязательное продление данных спецразрешений, а суд первой инстанции, по их мнению, неполно выяснены обстоятельства дела и нарушены нормы процессуального права.

Однако Апелляционный суд, исследовав все материалы дела, согласился с судом первой инстанции и признал противоправной бездеятельность Госгеонедр в вопросе продления данных спецразрешений

Как сообщал УНИАН, «Укрнафта» подала в Госгеонедр заявки на продление 27 спецразрешений, срок действия которых заканчивается на протяжении 2018 года и на которые приходится 24% годовой добычи нефти и конденсата и 18% годовой добычи газа в компании.

Однако, в 2017 году компания столкнулась со сложностями в вопросе продления сроков действия спецразрешений.

В частности, в 2017 году закончился срок действия 9 лицензий «Укрнафты». Попытки компании продлить лицензии были заблокированы Государственной службой геологии и недр. Вследствие этого, с апреля по июнь 2017 года «Укрнафта» была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях, что привело к сокращению в 2017 году добычи нефти на 9,2% - до 1,379 млн тонн и газа на 14,8% 1,108 млрд куб. м.

Тогда же в компании заявили, если бы спецразрешения были продлены вовремя, уровень добычи нефти, конденсата и газа остался бы стабильным на протяжении года.

По данным ГФС, «Укрнафта» входит в топ-5 лидеров среди всех компаний Украины по уплате налогов и сборов. В частности, только в январе-сентябре 2018 года компания уплатила в госбюджет 11,6 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в первой половине 2018 года составила 64,8%, доля в общей добыче газа – 5,1%. На балансе предприятия находится 30 буровых установок, 1926 нефтяных и 168 газовых скважин. ПАО «Укрнафта» владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».