Иран прогнозирует падение цен на нефть до $25 за баррель

Такой прогноз дал министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Зангане, пишут "Ведомости" со ссылкой на Reuters.

Сам Иран не видит никаких признаков того, что ОПЕК готова поддержать цены на нефть.

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В своем выступлении, опубликованном на сайте министерства нефти, Биджан Зангане призвал к укреплению сотрудничества между членами ОПЕК. Он отметил, что консультации Ирана с другими членами клуба экспортеров о мерах, которые могли бы предотвратить продолжающееся падение цен, "не принесли результатов". При этом Биджан Зангане отметил, что Тегеран не будет настаивать на проведении экстренного заседания ОПЕК.

Вчера стало известно об ухудшении прогноза инвестбанка JPMorgan по ценам на нефть на ближайшие два года. По его оценке, средняя цена марки Brent в 2015 году составит $49 за баррель (предыдущий прогноз - $82 за баррель), а в 2016 году - $56,8 за баррель (против $87,75 за баррель). В краткосрочной перспективе стоимость нефти может опуститься ниже $40 за баррель: в марте среднемесячная цена составит $38.