Цены на нефть обвалились ниже $49 на фоне негативной статистики из Китая

На мировых торгах во вторник, 20 января, цены на нефть снижаются на фоне данных о замедлении роста экономики Китая в 2014 году до 24-летнего минимума, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,03 до $48,81 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,18 до $47,51.

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Эксперты считают, что более заметное влияние на стоимость нефти могут оказать данные о деловом климате в Германии и еврозоне, которые будут опубликованы во вторник.

Вскоре после выхода отчета о ВВП Китая Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2015 году и призвал правительства и центробанки стимулировать экономику и проводить структурные преобразования.

Падение цен в последнее время увеличило разницу в ценах между спотовыми контрактами и фьючерсами, известную как контанго. Контракты на Brent с поставкой в марте будущего года примерно на $10 дороже, чем с поставкой в марте этого года.

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