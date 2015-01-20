Россия отказалась от помощи США в охране ядерных объектов - СМИ

Россия отказалась от помощи США в обеспечении безопасности ядерных объектов на территории РФ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на американское издание The Boston Globe.

Издание сообщает, что имеет в своем распоряжении документ, который был подписан 16 декабря 2014 года по итогам встреч американских и российских представителей в Москве.

По версии газеты, в них в общей сложности приняли участие более 40 человек с обеих сторон, в том числе представители Пентагона, Госдепартамента, а российскую сторону представляли чиновники, которые отвечают за ядерную безопасность - от демонтажа оборудования с подводных лодок до контроля за вооружением.

"Во время проведенных бесед, о которых ранее публично не сообщалось, россияне сообщили американцам, что они отказываются от помощи США в охране своих крупнейших складов оружейного урана и плутония", - отмечает издание.

"Декларация положила конец сотрудничеству в данной сфере, которое стало одним из примеров наиболее успешного взаимодействия между государствами, бывшими противниками во времена "холодной войны", - говорится в статье.

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Газета сообщает, что начиная с 1993 года, США вложили около $2 млрд в проект по повышению уровня защиты российских ядерных объектов.

Издание отмечает, что на обеспечение ядерной безопасности в России в 2015 году планировалось выделить дополнительные $100 млн, а многочисленные программы были рассчитаны до 2018 года.

Напомним, в ноябре прошлого года Россия отказалась участвовать в международном саммите по ядерной безопасности в 2016 году, о чем заранее уведомила США.