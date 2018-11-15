Стартовая цена акций Центрэнерго вдвое ниже, чем платил за энергокомпании ДТЭК - Тимченко

Вместе с тем, по словам Максима Тимченко, ДТЭК приватизировал генерирующие компании ориентировочно в 2 раза дороже.

Стартовая цена пакета 78,3% акций Центрэнерго, планируемого к приватизации в декабре 2018 г., соответствует рыночной.

Такое мнение высказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью «Экономической правде».

Вместе с тем, по его словам, ДТЭК приватизировал генерирующие компании ориентировочно в 2 раза дороже.

«За «Центрэнерго» (выставляем на приватизацию пакет, -- ред.) сейчас просят 220 миллионов долларов, а 100% «Днепрэнерго» и «Западэнерго» нам обошлись в 590 и 540 млн долл», – сказал Тимченко.

Он также отметил, что сам ДТЭК на данный момент не заинтересован в приватизации Центрэнерго:

«Первая — мы считаем, что у нас достаточный портфель угольной генерации и добычи угля. Мы видим будущее за развитием "зеленой" генерации и активно инвестируем в нее. Также нас интересуют системы хранения энергии».

По его мнению, для улучшения ситуации на рынке целесообразно, чтобы у Центрэнерго появился иностранный акционер.

«Я сторонник того, чтобы у «Центрэнерго» появился западный акционер, говорю вам совершенно откровенно. Это моя надежда. Потому что нужно, чтобы больше было единомышленников в изменениях, формировании рыночной ситуации», – сказал Тимченко.

Как сообщалось, продажа пакета акций Центрэнерго назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. При этом конкурс состоится лишь в случае принятия в нем участия не менее двух потенциальных покупателей.

Стартовая цена Центрэнерго по решению Кабмина составляет 5,9 млрд гривен. Ранее советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) предлагал установить стартовую цену 78,3% акций "Центрэнерго" компании на уровне 225,479 млн долларов – это и есть 5,984 млрд грн.