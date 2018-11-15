Владельцем крупной газовой компании стал экс-менеджер принадлежащего Порошенко спортклуба

Олег Ольховой получил 49,5% уставного капитала "Аркона Газ-Энергия".

Основным владельцем получившей без конкурса лицензии на добычу газа компании «Аркона Газ-Энергия», которую СМИ связывают с окружением президента Петра Порошенко, стал Олег Ольховой, ранее занимавший должность директора столичного спортивно-оздоровительного комплекса «Монитор», официальным бенефициаром которого является президент.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Ольховой получил 49,5% уставного капитала «Аркона Газ-Энергия». Также владельцами уставного капитала «Аркона Газ-Энергия» числятся бизнесмены Игорь Мычко и Александр Нещетный (по 22,75%), а также Гребенко Алексей (5%).

По данным информационно-аналитической системы Youcontrol Ольховой также зарегистрирован владельцем компаний, в основном специализирующихся на торговле: харьковская «Ритейлерс групп», черновицкая «Ритейл инкорп», винницкая «Ришон ДФ» и другие.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Окружной административный суд Киева отклонил иск Генеральной прокуратуры Украины о признании незаконной выдачи Государственной службой геологии и недр разрешения частной компании «Аркона Газ-Энергия» на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области без проведения конкурса.

Справка УНИАН. Госгеонедр в 2017 году без проведения конкурса выдала разрешение на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области частной компании «Аркона Газ-Энергия». Журналисты "Радио "Свобода" в ходе расследования выяснили, что учредители компании связаны с окружением Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников "Аркона Газ-Энергия" с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.