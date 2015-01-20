Из-за падения российского рубля уголь в ЕС подешевел на 20%
Цены на уголь в Европе значительно снизились за последний месяц, что некоторые трейдеры объясняют дешевыми поставками из России.
Цены на российский уголь стали очень привлекательными для Европы после почти 50-процентного падения курса рубля к доллару с июня, сообщает Reuters.
За последний месяц уголь, поступающий в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена, подешевел более чем на 20 процентов и стал почти на $15 за тонну дешевле австралийского.
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"Россия - крупнейший поставщик угля для Европы, и демпинг уронил рынок гораздо сильнее, чем в других регионах, например, в Азии", - сказал аналитик одной торговой фирмы на условиях анонимности.
Падение цен также связано с теплой зимой и большим количеством поставок из США.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина в январе будет покупать уголь у России по $73 за тонну.