Миллер заявил, что скидка на газ для Украины прекращает действие с 1 апреля

Предоставленная Украине в рамках "зимнего пакета" скидка на покупку российского газа в 100 долларов за тысячу кубометров прекратит свое действие с 1 апреля, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.

"Условия "зимнего пакета" действуют до конца марта этого года, и с 1 апреля скидка, которая была предоставлена правительством Российской Федерации, она прекратит свое действие, и с 1 апреля поставки газа на Украину будут осуществляться строго в соответствии с контрактом", — сказал Миллер.

В соответствии с зимним планом цена российского газа для Украины в ноябре-декабре составила 378 долларов (с учетом скидки к контрактной цене в районе 100 долларов за тысячу кубометров). Окончательная цена поставок газа для Украины на первый квартал пока не озвучивалась. Предварительная цена, которую озвучивали стороны, оценивалась в 340-360 долларов за тысячу кубов.

Также Миллер сообщил, что "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" письмо, в котором напомнил об имеющейся задолженности в 2,44 миллиарда долларов за поставленный ранее российский газ.

"Дмитрий Анатольевич, я хочу вам передать копию письма, которую направил ("Газпром") в адрес "Нафтогаза Украины", здесь речь идет об имеющейся задолженности 2 миллиарда 196 миллионов долларов и о необходимости также оплаты пени за просроченный период", — сказал Миллер.

Он уточнил, что долг вместе с пени составляет 2,44 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за поставленный газ.

В конце декабря «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 1,65 миллиарда долларов в счет оплаты за поставленные и неоплаченные ранее объемы газа.

В начале ноября «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 1,45 млрд долл. в счет погашения газового долга.

Украина выплачивала существующий долг в 3,1 млрд долл. за предыдущие поставки газа на основе цены в 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров российского «голубого топлива», которая действовала на протяжении первого квартала 2014 года.

По версии "Газпрома" общий долг «Нафтогаза» составляет 5,3 млрд долл.

В июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпром» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма.

Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть — до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.