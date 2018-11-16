Премьер рассказал, как долго Украина будет импортировать сжиженный газ и уголь

Гройсман подчеркнул, что Украина и дальше будет закупать сжиженный газ и уголь у других стран, пока не покроет их дефицит собственными ресурсами.

Украина заинтересована в дальнейшем участии в проектах по поставке сжиженного газа и угля из других стран, пока не покроет их дефицит собственными ресурсами.

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Об этом в интервью Reuters заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Сжиженный газ является очень интересным для Украины. Мы обсудили весь спектр нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока мы не покрываем внутренний дефицит", - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

По его словам, сейчас Кабмин поставил перед собой задачу достичь полной энергонезависимости страны по всем видам топлива, но это требует времени.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 миллиарда кубометров.

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, планируется, что к 2020 году показатель добычи госкомпании "Укргазвыдобування" сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго и будет составлять 20 миллиардов кубометров газа.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В 2017 году Украина импортировала из ЕС 13,9 миллиарда кубометров газа.

В январе-октябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украина сократила импорт природного газа на 22,4%, или на 2,63 миллиарда кубометров, - до 9,14 миллиарда кубометров.