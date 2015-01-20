Контракт на поставки электроэнергии из РФ выгоден Украине, но его можно разорвать - Демчишин

"Контракт подписывало "Укринтерэнерго". Там есть определенные сложности, но в принципе... Если нам цена не выгодна, то мы по ней не покупаем, вот и все... Украина может отказаться", - завил он РБК-Украина.

Также он сказал, что "у нас есть возможность влиять на ситуацию", так как поставки согласовываются "каждый месяц, каждый день, на два дня вперед".

Что же касается штрафных санкций со стороны России в адрес Украины в случае ограничения поставок последней электроэнергии в Крым, то, по словам министра, они вряд ли применимы.

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"Нет там возможности эти штрафные санкции применить, потому что я же говорю: мы согласовываем график", - подчеркнул министр.

Если же график поставок электроэнергии в Украину будет согласован, но Россия не будет его соблюдать, то, по словам Демчишина, Украина расторгнет договор.

Также Владимир Демчишин сообщил, что уже отправил премьер-министру Украины Арсению Яценюку письмо с пояснениями по указанному контракту.

"Там (в контракте, - ред.) нет экономически невыгодных условий... Я это все Яценюку уже объяснил. Я написал письмо. Он попросил до 12 часов это сделать (19 января, - ред), я письмо отправил", - рассказал министр.

В то же время, глава Минэнерго так и не сказал, почему с украинской стороны не было возражений против того, чтобы подписывать документ, в котором оккупированный Крым значится "Крымским федеральным округом РФ".

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк попросил министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина дать объяснения касательно подписанных контрактов "Укринтерэнерго" с российским "Интер РАО" на поставки электричества, которые не отвечают интересам Украины.

В частности, Яценюк просит объяснить согласие на условие "Бери или плати", обозначение АР Крым в контракте как "Крымский федеральный округ" и возможность повышения в одностороннем порядке со стороны РФ стоимости электроэнергии, в то время как цена на электроэнергию, поставляемую в Крым, должна оставаться фиксированной.