"Нафтогаз" подпишет со своей "дочкой" договор о поставке газа на 85 миллиардов

"Нафтогаз Трейдинг" будет поставлять газ коммерческим клиентам.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подпишет со своей дочерней компанией "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 миллиардов гривень.

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Об этом сказано в сообщении предприятия, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, данное решение было одобрено наблюдательным советом "Нафтогаза" в ходе заседания 23-24 октября.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Населению газ будет поставлять компания "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГПК), теплокоммунэнерго – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Тепло", коммерческим клиентам – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.