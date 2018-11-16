"Укргазвыдобування" планирует построить на Харьковщине солнечную электростанцию

Ожидаемая стоимость строительства составляет 82,3 миллиона гривень.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргазвыдобування" планирует до конца 2019 года построить в поселке Андреевка Харьковской области солнечную электростанцию мощностью 3,078 МВт.

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Об этом сообщается в системе электронных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость строительства составляет 82,3 миллиона гривень, конечный срок подачи тендерных предложений – 6 декабря 2018 года.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

По итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров.