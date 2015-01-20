Северодонецкую ТЭЦ хотят перевести на уголь

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской облгосадминистрации, сегодня, 20 января, в облгосадминистрации прошло совещание о готовящемся переходе Северодонецкой ТЭЦ на угольное топливо.

«В Киеве был подписан протокол о плане работы и меморандум, согласно которому Китай готов предоставить кредит на то, чтобы Северодонецкая ТЭЦ перешла на угольное топливо. На прошлой неделе с Министерством энергетики и угольной промышленности согласовали этот меморандум. И теперь, по решению Кабинета министров, через месяц-полтора можно будет начинать конкретную работу по переводу теплоэлектроцентрали на угольное топливо», - сказано в сообщении обладминистрации.

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Как уточнили корреспонденту УНИАН в Луганской областной администрации, речь идет о меморандуме, который был подписан осенью 2014 года.

По данным ОГА, на данный момент решаются вопросы, какое именно оборудование будет приобретено и какой уголь будет лучшим для использования на Северодонецкой ТЭЦ.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению эксперта, Северодонецкая ТЭЦ не сможет заменить Луганскую ТЭС.