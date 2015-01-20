Цена нефти Brent упала ниже $48 за баррель

Цена нефти Brent опустились ниже 48 долларов за баррель.

В торговой системе биржи ICE цена мартовского фьючерса на нефть сорта Brent снизилась на 1,74% до 47,97 доллара по состоянию на 16:20.

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Ранее УНИАН сообщал, что цены на нефть обвалились ниже $49 на фоне негативной статистики из Китая.