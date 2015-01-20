Цена нефти Brent упала ниже $48 за баррель
16:45, 20 января 2015Энергетика
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В торговой системе биржи ICE цена мартовского фьючерса на нефть сорта Brent снизилась до $47,9.
REUTERS
Цена нефти Brent опустились ниже 48 долларов за баррель.
В торговой системе биржи ICE цена мартовского фьючерса на нефть сорта Brent снизилась на 1,74% до 47,97 доллара по состоянию на 16:20.
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Ранее УНИАН сообщал, что цены на нефть обвалились ниже $49 на фоне негативной статистики из Китая.
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