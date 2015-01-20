В договоре с РФ не упоминается "Крымский федеральный округ" - Демчишин

В договоре, заключенном между государственным холдингом «Укринтерэнерго» и крымской компанией-поставщиком электроэнергии на полуостров, отсутствует ссылка о том, что Крым является «федеральным округом Российской Федерации», заявил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, комментируя разразившийся скандал, связанный с попыткой руководства Кабинета министров разобраться в деталях договора.

Читайте такжеКонтракт на поставки электроэнергии из РФ выгоден Украине, но его можно разорвать - Демчишин

«Относительно ссылки на «федеральный округ». На самом деле это действительно проблемный вопрос. Если мы вернемся назад и вспомним, в каких условиях мы проживали конец декабря – веерные отключения… С веерными отключениями было много проблем… Нареканий и жалоб было множество. Надо было срочно решать ситуацию, - сказал министр.- Было несколько версий договора, но в конечной версии договора нет никаких ссылок на слова про «округ»», - сказал министр.

При этом Демчишин подчеркнул, что договор на поставку электроэнергии повторяет аналогичные документы, заключенные ранее.

«Между Украиной и Россией существует договор о параллельной работе двух систем. Они и сейчас работают. Договор был подписан в 2007 году и по этому договору определены линии, по которым идет передача электроэнергии. Эти же условия были перенесены в договор «Укринтерэнерго». Ничего нового не случилось, - сказал Демчишин. - Да, есть две линии, которые находятся на неподконтрольной территории, и я последнюю неделю этим вопросом занимаюсь. Я провел ряд мер, чтобы эти линии исключить из перечня. Но на самом деле, ничего нового предпринято не было – это все тот же перечень линий, который был согласован и определен другими договорами, и другой перечень нельзя было использовать. И сейчас говорить о том, что мы ухудшили какие-то отношения – это, мне кажется, не объективно».

Ранее УНИАН сообщал, что Яценюк обвиняет Минэнерго в признании украинского Крыма территорией РФ.