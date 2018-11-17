В Кабмине заверили, что все котельные Смелы подключены к газу

На набор температуры в сетях и домах нужны еще сутки.

В Смеле Черкасской области, где ранее было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, подан газ на 19 котельных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Все 19 котельных города подключены к газу. 14 котельных работают в рабочем температурном режиме. Социальная сфера и часть жилого сектора - 57 домов со 152 подключены к теплоносителю. Нужны сутки на набор температуры в сетях и домах", - заявил Зубко.

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Он добавил, что сначала необходимо восстановить подачу электроэнергии. "На крупнейшей котельной №25, которая обслуживает большую часть жилого сектора, ликвидирован прорыв электрического кабеля, который подключает насосы для заполнения системы холодной водой, так и подачи теплоносителя сети диаметром 500 мм. Нужно более десяти часов для заполнения системы под малым давлением для недопущения порывов. Утром, после заполнения, планируется ее запуск", - отметил министр.

Кроме того, он отметил, что сейчас городской голова и депутатский корпус города не принимают участия в процессе восстановления теплоснабжения. "Это уже не безответственность, это преступная бездеятельность", - подчеркнул Зубко.

Как сообщалось, 15 ноября президент Украины Петр Порошенко выступил с требованием немедленно дать тепло и газ "под его ответственность" в Смеле, где из-за отсутствия отопления уже ввели чрезвычайное положение.

Ранее в городе Смела Черкасской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, а жители перекрывали общегосударственную трассу. 15 ноября в Смелу прибыли чиновники и представители Нафтогаза, которые решали вопрос о перевыборах мэра, а также об открытии уголовного дела относительно власти города за бездеятельность, которая привела к отключению отопления.