Помпео заявил, что "Северный поток-2" подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины

Госсекретарь США заверил, что его страна продолжит сотрудничать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток-2".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отмечает, что строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины.

Об этом госсекретарь США сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне.

Он заявил, что были обсуждены вопросы энергетической безопасности и экономических реформ.

"Мы продолжим вместе сотрудничать, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, и еще больше ставит под угрозу суверенитет европейских государств, которые зависят от российского газа", - сказал Помпео.

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Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать о гарантиях транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.