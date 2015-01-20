Медведев рассказал, почему Россия поставляет электроэнергию в Украину "по внутренним ценам"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на встрече с министром энергетики России Александром Новаком и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Да, я думаю, что это (поставки электроэнергии – УНИАН) действительно одна из форм поддержки в данном случае украинской экономики и украинской энергосистемы. Но это необходимо и для нас, для того чтобы обеспечить надежное энергоснабжение Крымского федерального округа. Поэтому такую работу необходимо продолжить. При этом ещё раз обращаю внимание на то, что мы поставляем туда электроэнергию, по сути, по российским расценкам», - сказал Медведев.

В свою очередь, Новак отметил, что в конце прошлого года были подписаны контракты на поставку электроэнергии из России в Украину, а также из Украины в Крым.

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«Соответственно, эти договоры выполняются на сегодняшний день и со стороны Российской Федерации обеспечивается по заявкам Украины поставка электроэнергии в объёме до 1,5 тыс. МВт (в зависимости от потребностей украинской стороны) по сниженным ценам», - сказал Новак, отметив, что «это тоже в том числе вклад российской стороны в поддержку экономики Украины».

По словам Новака, эти договоры заключены на один год для того, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение как российских потребителей в «Крымском федеральном округе», так и украинских партнеров, которые сегодня нуждаются в поставках электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступает в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.