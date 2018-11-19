Преодолеют психологический барьер: эксперт спрогнозировал существенное снижение цен на бензин в Украине

Снижение цен на топливо возможно лишь при сохранении тенденций НБУ и внешнего рынка – если там не будет никаких скачков, отметил эксперт.

Цены на бензин на украинских заправках до конца месяца могут упасть ниже 30 гривен за литр. Средний уровень снижения цен составит 1,3-1,6 грн/л.

Об этом заявил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, передает «Обозреватель». По его словам, все будет зависеть от цен на внешних рынках и от курса гривны как к доллару, так и к евро.

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"И если мы сегодня посмотрим на тенденции на внешних рынках, то там бензин подешевел на 116 долларов за тонну, а дизельное топливо на 64 доллара за тонну. Соответственно и нефть упала с 80 до 65 долларов за баррель", – пояснил Косянчук.

Он напомнил, что в последнее время цены на бензин начали снижать сначала крупные международные сети, такие как WOG и ОККО, а вслед за ними и украинские производители, в частности АЗС группы "Приват".

"И сегодня, когда мы посмотрим на стелы, то мы видим, что у нас созданы предпосылки для удешевления где-то на 1,3-1,6 грн. Этот психологический барьер в 30 гривен будет преодолен. Но все это возможно лишь при сохранении тенденций НБУ и внешнего рынка – если там не будет никаких прыжков", – резюмировал эксперт.