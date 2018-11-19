«Укртрансгаз» отчитался о запасах газа: хранилища заполнены на 54%

Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора сократились на 1,7% - до 16,9 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября) сократились на 1,7% - до 16,9 млрд куб.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 17 ноября, запасы газа в ПХГ составляют 16,901 млрд куб. м, что на 1,5% больше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,65 млрд куб. м).

В частности, по данным компании, 19 ноября из хранилищ было отобрано 43,87 млн куб. м газа.

С начала ноября Украина импортировала 563,83 млн куб. м газа. В частности, 339,5 млн куб. м - из Словакии, 183,9 млн куб. м - из Венгрии, 40,5 млн куб. м - из Польши.

Собственная добыча с начала ноября составила 996,561 млн куб. м, а транзит - 3,8 млрд куб. м.

Отмечается, что по состоянию на 17 ноября украинские газовые хранилища заполнены на 54%.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».